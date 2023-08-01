منح الجامعات الخاصة 2023.. تحديد النسب المقرر في اجتماع المجلس المقبل
كتب:
أحمد أبوضيف
11:48 ص | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، الاستعداد التام لأعمال تنسيق 2023 لمختلف الكليات، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرتها وزارة التعليم العالي، موضحين أنه جرى الانتهاء من كافة التجهيزات اللوجستية لأعمال التنسيق، مشيرين إلى أنّ الاجتماع المقبل سيتم وضع كافة الضوابط الخاصة بالتنسيق، وكذلك النسب المخصصة لمنح الجامعات الخاصة 2023 والأعداد المقررة لكل كلية.
منح الجامعات الخاصة 2023
وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المجلس سيضع خلال اجتماعه المقبل كافة التفاصيل الخاصة بأعمال تنسيق 2023، ومنها تفاصيل منح الجامعات الخاصة 2023 لمختلف الكليات، والنسب المقررة والمحددة من قبل المجلس في هذا الشأن، منوها إلى أنّ هناك التزاما كاملا بكافة القرارات التي يحددها المجلس في هذا الشأن.
تنسيق الجامعات 2023
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي الجامعات لـ«الوطن»، أنّ المجلس يتيح سنويا ما يقرب من نسبة 5% من إجمالي عدد الطلاب المقبولين من كل جامعة بنظام المنح الدراسية المجانية، مقابل منح الجامعة نسبة ممثلة إضافة على الأعداد المقررة لها .