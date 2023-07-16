منح دراسية وتخفيضات في الجامعات الخاصة والأهلية.. اعرف التفاصيل

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استعداداتها لتنسيق الجامعات 2023 وفق الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، حيث يتم الالتزام بالقواعد التي أقرها المجلس، أبرزها فيما يتعلق بالمنح الدراسية المجانية في الجامعات الخاصة، موضحا أنّ هناك عدد بسيط جدا كشف عن المنح المتاحة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وفور إعلان نتائج الشهادة الثانوية تبدأ الجامعات الإعلان عنها.

شروط التقديم لمنح الجامعات

- الموعد النهائي لتلقي الطلبات 20 يوليو 2023.

- يقبل طلاب المدارس الحكومية والتجريبية الحكومية ومدارس العلوم والتكنولوجيا STEM.

- لا يقبل طلاب المنازل.

- يتم قبول طلاب شعبة علمي رياضة وعلمي علوم فقط.

- يتم قبول طلاب ذوي الإعاقة من الشعب الثلاثة «علمي علوم – علمي رياضة – أدبي».

- الدراسة في جميع الأقسام باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة.

- القرار النهائي في توزيع الطلاب على التخصصات في الجامعات يتم بناء على قواعد اختيار الطلاب الخاصة بالمنحة، وبينها معايير تنسيق الجامعات والأماكن المتاحة لدى كل جامعة من الجامعات الشريكة.

منح الجامعات الخاصة والأهلية 2023

وترصد السطور التالية، أبرز المنح الدراسية المقدمة من الجامعات الخاصة والأهلية، كما يلي.

منح الجامعات الخاصة والأهلية للمتفوقين

• أول 300 طالب من الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة المصرية يحصل على منحة كاملة.

• شعبة العلمي علوم: الطالب الحاصل على أعلى من 92% يحصل على تخفيض 50%.

• شعبة علمي رياضة: الطالب الحاصل على أعلى من 90% يحصل على تخفيض 50%.

• شعبة أدبي: الطالب الحاصل على أعلى من 85% يحصل على تخفيض 50%.

المنح المقدمة لطلاب الشهادات المزدوجة مع Arizona State University

تقدم منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة والطلاب ذوي الهمم.

طلاب شعبة علمي علوم

• 35% منحة دراسية إذا كنت حاصل على مجموع 90%.

• 25% إذا كنت حاصل على مجموع 87%.

طلاب شعبة علمي رياضة

• 35% منحة دراسية إذا كنت حاصلا على مجموع 88%.

• 25% إذا كنت حاصلا على مجموع 85%.

طلاب الشعبة الأدبية

• 35% منحة دراسية إذا كنت حاصل على مجموع 82%.

• 25% إذا كنت حاصل على مجموع 80 %

• يمنح أبناء الشهداء من «القوات المسلحة – الشرطة – شهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية» تخفيض بنسبة 50% من قيمة المصروفات الدراسية.

• يمنح الأقارب من الدرجة الثانية «الطلاب الأخوة» تخفيض بنسبة 10% للطالب الذي يلتحق وأخوه لازال طالب في الجامعة أو تخرج منها.

• يمنح أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين كل الوقت بالجامعة تخفيض بنسبة 20%

منح الجامعة الأمريكية للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة 2023

- منح دراسية جامعية لنحو 250 طالبا وطالبة في العام الدراسي الجامعي 2023-2024.

- دعم الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية ذوي الإمكانات الأكاديمية الاستثنائية للحصول على فرص دراسية أفضل.

- تتضمن المنحة حصول نحو 10- 15% من الطلاب ذوي الإعاقة.

- رابط التسجيل للتقدم للمنح الدراسية سواء منح برنامج رواد وعلماء مصر وموقع برنامج المنح الجامعية

المنح الجزئية لجامعة أكتوبر للعوم الحديثة والآداب Msa

تقدم الجامعة منحا جزئية تتراوح بين 10% حتى 30% وفقا لمجموع درجات الطلاب في الثانوية العامة.

المنح الدراسية لجامعة الأهرام الكندية

- 100 منحة دراسية مجانية للطلاب الأوائل في الثانوية العامة بمختلف الشهادات الدراسية.