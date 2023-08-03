رئيس مركز فيجن للدراسات: روسيا تحاول الحد من صادرات أوكرانيا الغذائية

أكد الدكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات، أن روسيا تعمل بشدة من أجل تدمير إمكانيات أوكرانيا لتصدير الغذاء، لافتًا إلى أن روسيا حاولت الحد من الصادرات الأوكرانية عبر اتفاقية الحبوب ثم تحولت لمراحل أخرى.

انخفاض الكميات المخطط لتصديرها من 52 مليون طن لـ33 مليون طن

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن روسيا عرقلت عملية تفتيش السفن والبواخر المحملة بالحبوب مما أدى إلى انخفاض الكميات المخطط لتصديرها من 52 مليون طن لـ33 مليون طن فقط.

واتهم روسيا بأنها تدمر إمكانيات أوكرانيا التصديرية عبر تدمير الموانئ والمخزون الموجود فيها والمعد للتصدير معتبرًا أنها تضغط على المجتمع الدولي والعالم أجمع وليس على الغرب فقط من أجل احداث أزمة غذاء عالمية وارتفاع أسعار مما سيؤدي لارتفاع أسعار الغذاء في العالم.

ورد رئيس مركز فيجن للدراسات بأوكرانيا على الاتهامات الروسية بشأن ذهاب الحبوب إلى الغرب بدلًا من الدول الفقيرة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة أعلنت أن 30% من الحبوب ذهبت لدول الشرق الأوسط ومنها مصر والسودان وفلسطين ومالي.