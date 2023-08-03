أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ18 سفينة حربية في البحر الأسود وبحر آزوف

أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا تحتفظ بـ17 سفينة حربية في البحر الأسود وسفينة واحدة في بحر آزوف.

السفن تحمل صواريخ كاليبر

وقالت رئيسة المركز الصحفي المشترك للقيادة العملياتية الجنوبية الأوكرانية ناتاليا هومينيوك: «تم نشر مجموعة السفن بقوة 17 سفينة في البحر الأسود وسفينة واحدة تعمل عادة في بحر آزوف، وحاملتا الصواريخ مستمرتان في مهمة قتالية، واحدة على السطح والأخرى غواصة تحت الماء، ويمكنهما حمل إجمالي 12 صاروخاً من طراز كاليبر».

وحثت «هومينيوك» على الإسراع قدر الإمكان في حالة الإنذار من الغارات الجوية والتوجه إلى مأوى.