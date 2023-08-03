تنسيق الكليات 2023 لشعبة أدبي المرحلة الثالثة للمدارس الحكومية

تواصل الجامعات الحكومية الاستعداد لتنسيق المرحلة الأولى 2023 -2024، المقرر أن ينطلق السبت المقبل وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وأكدت مصادر في وزارة التعليم العالي، أنّ المجلس لم يحدد حتى الآن موعد انطلاق تنسيق الكليات 2023 أدبي حكومي المرحلة الثالثة، ووفقا للنظام المتبع تكون مباشرة بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

تنسيق الكليات 2023 أدبي حكومي المرحلة الثالثة

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنّ تنسيق الكليات 2023 أدبي حكومي المرحلة الثالثة يبدأ كل عام من 50% كحد أدنى للمرحلة، وتكون بها باقي الكليات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة 2023، مشيرة إلى أنّ العمل بمختلف القطاعات يتم على قدم وساق لتنسيق الجامعات 2023.

وترصد السطور التالية، تنسيق الكليات 2022 أدبي حكومي المرحلة الثالثة بمختلف المحافظات، كما يلي.

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي 205 درجات.

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس «تجارة إنجليزي» 205 درجات.

المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205 درجات.

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205 درجات.

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205 درجات.

المعهد العالى للغات بأسوان205تربية (تعليم ابتدائي) العريش 205 درجات.

تربية رياضية بنات العريش 205 درجات.

تربية رياضية بنات الوادي الجديد 205 درجات.

تربية رياضية بنات أسوان 205 درجات.

تربية رياضية بنات أسيوط 205 درجات.

تربية رياضية بنات بني سويف 205 درجات.

تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205 درجات.

تربية رياضية بنات سوهاج 205 درجات.

تربية رياضية بنات كفر الشيخ 205 درجات.

تربية رياضية بنين بور سعيد 205 درجات.

تربية رياضية بنين دمياط 205 درجات.

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 205 درجات.

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة 205 درجات.

تربية نوعية فنية أسوان 205 درجات.

تربية نوعية فنية مطروح 205 درجات.

تربية نوعية موسيقية القاهرة 205 درجات.

تربية نوعية موسيقية أسوان 205 درجات.

تربية نوعية موسيقية بور سعيد 205 درجات.

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 205 درجات.

تربية نوعية موسيقية دمياط 205 درجات.

تربية نوعية موسيقية سوهاج 205 درجات.

تربية نوعية موسيقية عين شمس 205 درجات.

تربية نوعية موسيقية مطروح 205 درجات.

سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر 205 درجات.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 205 درجات.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 205 درجات.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 205 درجات.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط 205 درجات.