تنسيق الكليات 2023 أدبي حكومي المرحلة الثانية.. مصدر بـ«التعليم العالي» يوضح
كتب:
أحمد أبوضيف
02:33 م | الخميس 03 أغسطس 2023
مكتب التنسيق الرئيسي جامعة عين شمس
كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى لتنسيق الكليات 2023 أدبي حكومي المرحلة الثانية، لم يعلن حتى الآن من قِبل مكتب التنسيق، وسيتم الكشف عن باقي تفاصيله عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، وكذا القواعد والضوابط الخاصة بها.
تنسيق الكليات 2023 أدبي حكومي المرحلة الثانية
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ من المتوقع أن يشمل تنسيق الكليات 2023 أدبي حكومي المرحلة الثانية كليات التربية النوعية والرياضية، وكليات تجارة انتساب، وحقوق، وآداب انتساب، وخدمة اجتماعية، وتربية فنية، وعددٍ من المعاهد العليا الخاصة.
تنسيق الجامعات 2023
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية تنسيق الكليات 2022 أدبي حكومي المرحلة الثانية، في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء والطلاب بمختلف المحافظات:
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 264
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263
آداب انتساب موجه بور سعيد 263
آداب انتساب موجه طنطا 263
آداب بني سويف 263
تجارة انتساب موجه بور سعيد 263
تجارة انتساب موجه دمنهور 263
تربية الوادي الجديد 263
آداب انتساب موجه دمنهور 262
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 262
تجارة انتساب موجه السويس 262
تجارة انتساب موجه أسوان 262
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 262
تجارة انتساب موجه طنطا 262
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 262
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 262
تربية نوعية عين شمس 262
حقوق الإسكندرية 262
آداب انتساب موجه الفيوم 261
آداب انتساب موجه دمياط 261
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 261
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 261
تجارة انتساب موجه العريش 261
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261
تربية (طفولة) دمنهور 261
حقوق انتساب موجه القاهرة 261
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 261
تجارة انتساب موجه أسيوط 260
تجارة انتساب موجه بني سويف 260
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 260
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 260
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 260
تربية نوعية بور سعيد 260
حقوق الزقازيق 260
حقوق انتساب موجه عين شمس 260
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 260
آداب انتساب موجه أسوان 259
آداب أسيوط 259
تجارة انتساب موجه سوهاج 259
آداب المنيا 258
آداب انتساب موجه بني سويف 258
آداب سوهاج 258
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258
تربية (طفولة) جنوب الوادي 258
حقوق حلوان 258
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257
آداب جنوب الوادي 257
حقوق انتساب موجه حلوان 257
حقوق بنها 257
آداب انتساب موجه المنيا 256
آداب انتساب موجه أسيوط 256
حقوق الفيوم256حقوق المنصورة 256
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256
حقوق أسوان 256
حقوق أسيوط 256
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 255
آداب انتساب موجه سوهاج 255
تربية نوعية المنيا 255
تربية نوعية بنها 255
تربية نوعية كفر الشيخ 255
حقوق انتساب موجه بنها 255
حقوق بني سويف 255
حقوق طنطا 255
حقوق المنوفية بشبين الكوم 254
حقوق انتساب موجه الزقازيق 254
دار العلوم الفيوم 254
السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 253
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 253
السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 252
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 252
حقوق مدينة السادات 252
دار العلوم المنيا 252
حقوق انتساب موجه طنطا 251.5
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 251
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 251
حقوق انتساب موجه المنصورة 251
حقوق انتساب موجه أسوان 251
حقوق انتساب موجه بني سويف 251
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251
دار العلوم أسوان 251
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 251
سياحة وفنادق مطروح 251
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 250
تربية رياضية بنات دمياط 250
تربية نوعية الفيوم 250
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 250
حقوق انتساب موجه أسيوط 250
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250
دار العلوم انتساب موجه المنيا 250
اقتصاد منزلي حلوان 249
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 249
تربية نوعية أسيوط 249
تربية نوعية جنوب الوادي 249
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 249
خدمة اجتماعية حلوان 249
دار العلوم انتساب موجه أسوان 249
أقتصاد منزلى العريش 248
تربية (طفولة) سوهاج 248
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 248
سياحة وفنادق الفيوم 248
الفني لترميم الآثار بالأقصر 246
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 246
تربية نوعية دمياط 246
خدمة اجتماعية الفيوم 246
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 246