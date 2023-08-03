تنسيق الكليات 2023 أدبي حكومي المرحلة الثانية.. مصدر بـ«التعليم العالي» يوضح

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى لتنسيق الكليات 2023 أدبي حكومي المرحلة الثانية، لم يعلن حتى الآن من قِبل مكتب التنسيق، وسيتم الكشف عن باقي تفاصيله عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، وكذا القواعد والضوابط الخاصة بها.

تنسيق الكليات 2023 أدبي حكومي المرحلة الثانية

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ من المتوقع أن يشمل تنسيق الكليات 2023 أدبي حكومي المرحلة الثانية كليات التربية النوعية والرياضية، وكليات تجارة انتساب، وحقوق، وآداب انتساب، وخدمة اجتماعية، وتربية فنية، وعددٍ من المعاهد العليا الخاصة.

تنسيق الجامعات 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية تنسيق الكليات 2022 أدبي حكومي المرحلة الثانية، في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء والطلاب بمختلف المحافظات:

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 264

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263

آداب انتساب موجه بور سعيد 263

آداب انتساب موجه طنطا 263

آداب بني سويف 263

تجارة انتساب موجه بور سعيد 263

تجارة انتساب موجه دمنهور 263

تربية الوادي الجديد 263

آداب انتساب موجه دمنهور 262

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 262

تجارة انتساب موجه السويس 262

تجارة انتساب موجه أسوان 262

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 262

تجارة انتساب موجه طنطا 262

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 262

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 262

تربية نوعية عين شمس 262

حقوق الإسكندرية 262

آداب انتساب موجه الفيوم 261

آداب انتساب موجه دمياط 261

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 261

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 261

تجارة انتساب موجه العريش 261

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261

تربية (طفولة) دمنهور 261

حقوق انتساب موجه القاهرة 261

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 261

تجارة انتساب موجه أسيوط 260

تجارة انتساب موجه بني سويف 260

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 260

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 260

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 260

تربية نوعية بور سعيد 260

حقوق الزقازيق 260

حقوق انتساب موجه عين شمس 260

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 260

آداب انتساب موجه أسوان 259

آداب أسيوط 259

تجارة انتساب موجه سوهاج 259

آداب المنيا 258

آداب انتساب موجه بني سويف 258

آداب سوهاج 258

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258

تربية (طفولة) جنوب الوادي 258

حقوق حلوان 258

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257

آداب جنوب الوادي 257

حقوق انتساب موجه حلوان 257

حقوق بنها 257

آداب انتساب موجه المنيا 256

آداب انتساب موجه أسيوط 256

حقوق الفيوم256حقوق المنصورة 256

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256

حقوق أسوان 256

حقوق أسيوط 256

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 255

آداب انتساب موجه سوهاج 255

تربية نوعية المنيا 255

تربية نوعية بنها 255

تربية نوعية كفر الشيخ 255

حقوق انتساب موجه بنها 255

حقوق بني سويف 255

حقوق طنطا 255

حقوق المنوفية بشبين الكوم 254

حقوق انتساب موجه الزقازيق 254

دار العلوم الفيوم 254

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 253

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 253

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 252

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 252

حقوق مدينة السادات 252

دار العلوم المنيا 252

حقوق انتساب موجه طنطا 251.5

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 251

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 251

حقوق انتساب موجه المنصورة 251

حقوق انتساب موجه أسوان 251

حقوق انتساب موجه بني سويف 251

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251

دار العلوم أسوان 251

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 251

سياحة وفنادق مطروح 251

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 250

تربية رياضية بنات دمياط 250

تربية نوعية الفيوم 250

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 250

حقوق انتساب موجه أسيوط 250

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250

دار العلوم انتساب موجه المنيا 250

اقتصاد منزلي حلوان 249

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 249

تربية نوعية أسيوط 249

تربية نوعية جنوب الوادي 249

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 249

خدمة اجتماعية حلوان 249

دار العلوم انتساب موجه أسوان 249

أقتصاد منزلى العريش 248

تربية (طفولة) سوهاج 248

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 248

سياحة وفنادق الفيوم 248

الفني لترميم الآثار بالأقصر 246

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 246

تربية نوعية دمياط 246

خدمة اجتماعية الفيوم 246

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 246