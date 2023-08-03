«التعليم العالي»: إتاحة دليل سؤال وجواب لكل ما يتعلق بتنسيق الجامعات

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، في إطار استعدادات الوزارة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، الذي سيبدأ يوم السبت الموافق 5 أغسطس الجاري؛ من خلال تعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة.

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وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية، لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية، ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية.

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وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّ المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنّ الانفوجراف التوضيحي، ودليل «سؤال وجواب»، يتضمنان العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، والتي تم تجميعها من استفسارات وتساؤلات الطلاب خلال السنوات الماضية.