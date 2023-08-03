ارتفاع الطلب على عقارات شرق القاهرة بالتزامن مع انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية

كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقارية باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين عن تنامي معدلات الإقبال على شراء الوحدات السكنية في منطقة شرق القاهرة والعاصمة الإدارية بشكل جيد بالتزامن مع انتقال الوزارات بمقارها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد «عبد اللاه» أنه رغم تسليط الضوء بشكل كبير على المشروعات العقارية بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف، فأن الرواج في المبيعات مازال مستمرًا بالعاصمة الإدارية بعد انتقال الوزارات إليها بشكل رسمي، وكذلك بداية الإقامة والسكن هناك، وهذا يؤكد نجاح العاصمة الإدارية في جذب عدد كبير للإقامة بها كما أن الطلب على المشروعات التجارية أيضًا بدأ في التزايد.

استمرار الطلب على تملك العقارات

وأضاف أنه في ظل هذا التزايد الملحوظ واستقرار المصالح الحكومية، هناك فإن 2024 يتوقع استمرار الطلب على تملك العقارات بمنطقة شرق القاهرة بشكل عام سواء مدن بدر والعبور والشروق وغيرها بجانب العاصمة الإدارية.

ودعا إلى وضع خطة وتصور متميز لزيادة حركة المواصلات بين القاهرة والعاصمة الإدارية لاستيعاب حركة المواطنين المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية تتميز بالعديد من عناصر الجذب ومنها التخطيط العمراني المميز والراقي واستثمار التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في جميع الخدمات المقدمة وكذلك موقعها الاستراتيجي ووجود شبكه طرق ومواصلات رائعة تربط العاصمة بمختلف المدن ووجود جميع الخدمات الحكومية هناك وكذلك خدمات رجال الأعمال من بنوك ومكاتب إدارية وغيرها.

عاصمة المال والأعمال

وأشار إلى أن العاصمة الادارية متوقع أن تكون عاصمة المال والأعمال بمصر والشرق الأوسط خلال فترة قصيرة خاصة أنها من أكبر مدن الجيل الرابع الذكية بالمنطقة.

ونوه بأن فرص تصدير العقار أيضا متميزة جدا بالعاصمة الإدارية التي يبحث العرب والأجانب عن توفير مقار إدارية لشركاتهم أو مكاتب تجارية وكذلك وحدات سكنية ولذلك لابد من التوسع في إقامة المعارض العقارية بالخارج خاصة في الدول المستهدف جذب مستثمرين منها والترويج ليس فقط للعاصمة الادارية ولكن للساحل الشمالي والعلمين وأكتوبر الجديدة وزياد الجديدة وغيرها من المدن العمرانية بمصر.