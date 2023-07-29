متحدث الوزراء: غلق مباني العاصمة الإدارية بعد مواعيد العمل الرسمية لترشيد الكهرباء

أكّد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، دخول العاصمة الإدارية الجديدة في عملية ترشيد استخدام الكهرباء، وبالتالي سيتم غلق المباني في العاصمة بعد مواعيد العمل الرسمية ولن يتم تشغيل أي مكيفات أو إضاءات غير ضرورية.

التوقيت الصيفي يوفر 10% من استخدامات الطاقة

وكشف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتم طرح التراجع عن التوقيت الصيفي لأنه مهم ويوفر 10% من استخدامات الطاقة طبقا لدراسات موثقة أجرتها وزارتي البترول والكهرباء، مؤكدا أن التوقيت الصيفي مستمر ومهم ويحقق العائد منه.

وأكد أنه لا تفكير في إلغاء التوقيت الصيفي والتفكير الأهم في الترشيد مثل إطفاء الأنوار بعد مغادرة الموظفين في المؤسسات والهيئات الحكومية.

سعد: غلق المباني في العاصمة بعد مواعيد العمل

وأردف أن العاصمة الإدارية تدخل في عملية ترشيد الكهرباء، وبالتالي سيتم غلق المباني في العاصمة من بابها بعد مواعيد العمل الرسمية، ولن يتم تشغيل أي مكيفات أو إضاءات غير ضرورية.

واختتم السفير نادر سعد، أنه سيتم إطفاء لوحات الإعلانات في الشوارع بعد العاشرة مساء، ولكن خلال الفترة المقبلة وليس حاليا لأن هناك معلنين دفعوا أموالا مقابل هذه الإعلانات.