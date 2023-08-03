سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. «اعرف بقى بكام دلوقتي»

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3-8-2023 في مصر بمختلف محلات الصاغة، حالة من الاستقرار بمنتصف التعاملات، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم حسب آخر تحديث للأسعار كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس بمنتصف التعاملات 2463 جنيها للشراء، ويُعد عيار 24 الأكثر نقاءً ويُصنع من خلاله السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمنتصف التعاملات 2155 جنيهاً للشراء، ويُعد عيار 21 الأكثر شيوعاً في مصر ويقبل على شرائه غالبية المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بمنتصف التعاملات 1847 جنيهاً للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 بمنتصف التعاملات 2258 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1437 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في منتصف التعاملات 17240 جنيهاً للشراء، حيث يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، وفق آخر تحديث للأسعار.