«جولد بيليون»: الذهب يسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع

اقتربت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي سجله المعدن النفيس منذ بداية الأسبوع الولايات بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية التي أعدت دفعة كبيرة للدولار الأمريكي، بينما فشل الذهب في الاستفادة من إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن خفض تصنيف المتحدة الأمريكية، وفق التقرير الفني لجولد بيليون، العاملة في مجال أسعار وتداول الذهب.

ووفق جولد بيليون، العاملة في مجال أسعار وتداول الذهب، فيتداول سعر الذهب اليوم الخميس، عند 1936 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته في 3 أسابيع عند 1930 دولارا للأونصة، وذلك بعد انخفاضه أمس بنسبة 0.5%، بينما تتداول أسعار الذهب حالياً فوق مستوى 1930 دولارا للأونصة، والذي يعد الحاجز الأخير قبل استكمال انخفاض الذهب لمستويات الـ1900 دولار للأونصة.

انخفاض أسعار الذهب 30 دولارا للأونصة

انخفضت أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين بمقدار 30 دولارا للأونصة في ظل قوة الدولار وارتفاع العائد على السندات الأمريكية، ويعد السبب الرئيسية وراء هذا التراجع هو البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قدمت دعم لسيناريو استمرار التشديد النقدي للبنك الفيدرالي وإمكانية رفع آخر في أسعار الفائدة خلال المتبقي من العام، بحسب جولد بيليون.

وصدر تقرير مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر يوليو، أمس حيث أظهر تسجيل وظائف جديدة بمقدار 324 ألف وظيفة مقارنة مع التوقعات 191 ألف والقراءة السابقة 455 ألف وظيفة.

البنك الفيدرالي مازال أمامه الأريحية لرفع الفائدة

تسببت البيانات في زيادة التوقعات بأن البنك الفيدرالي مازال أمامه الأريحية للقيام برفع جديد في أسعار الفائدة خاصة وأن قطاع العمالة مستمر في الأداء القوي، وهو الأمر الذي يدعم ارتفاع التضخم بشكل كبير، حيث قفز الدولار الأمريكي يوم أمس الأربعاء بنسبة 0.6% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، واليوم استمر في الارتفاع أيضاً بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى منذ 4 أسابيع.

ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية

حصل الدولار الأمريكي على الدعم من البيانات الاقتصادية بالإضافة ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات لليوم الرابع على التوالي وسجل أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر 2022 عند 4.169%.

ويرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار وعوائد السندات، كون المعدن النفيس لا يقدم عائدا لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عائدا يرتفع بارتفاع الفائدة، كما يدعم هذا الدولار الذي يتم تسعير الذهب به وبالتالي يتحرك الذهب والدولار في علاقة عكسية.

تنتظر الأسواق غداً بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر يوليو، وهو التقرير الأهم في قياس أداء قطاع العمالة وصحة الاقتصاد الأمريكي، والذي قد يوضح للأسواق الخطوة القادمة للسياسة النقدية للبنك الفيدرالي.