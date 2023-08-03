محافظ مطروح: إنشاء موقف وسوق حضارية جديدة في السلوم (صور)

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مقترحات تطوير عدد من المرافق بمدينة السلوم لمزيد من تحسين الخدمات للمواطنين والظهور بالشكل اللائق لمدخل بوابة مصر الغربية، ويواكب جهود الدولة في إقامة عدد من المشروعات القومية ومنها تطوير ميناء منفذ السلوم البري، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد والعميد عبدالغني السماحي رئيس مدينة السلوم والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان، ولفيف من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

إقامة موقف جديد في مدينة السلوم

وإستعرض المهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح، مقترح إقامة موقف سيارات حضاري بالكيلو 4 بمدخل مدينة السلوم على مساحة 10 آلاف م2، يسع 70 سيارة ميكروباص لمطروح والإسكندرية و24 أتوبيسا، بالإضافة إلى سيارات الركاب داخل المدينة وإلى منفذ السلوم البري، كما أنه مخطط أن يلحق بموقف السيارات عدد 8 محلات وكافتيريا و2 مبنى دورة مياه، مع تنظيم وتيسير حركة المرور للدخول والخروج من الموقف بسهولة ويسر.

سوق حضارية في السلوم

كما جرى عرض ومناقشة مقترح إقامة سوق حضارية جديدة بالمدينة أمام محافظ مطروح، للقضاء على الأسواق العشوائية والحفاظ على الشكل الحضاري بالمدينة، وذلك على مساحة 3125 م2 بعدد 44 محلا و19 باكية ويضم كافتيريا ودورات مياه ومبنى إداري.