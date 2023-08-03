حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تحذر من الرمال والأتربة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الآن والأجواء المسيطرة والمتوقع حدوثها على مدار اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود بعض الظواهر الجوية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الأقمار تشير إلى بداية تكون السحب الركامية علي مناطق من أقصي جنوب البلاد «أبو سمبل وبحيرة ناصر» يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا.

حالة الطقس الآن

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود بعض الأتربة والرمال المثارة والتي يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة على العديد من المناطق.

وأعلنت درجة الحرارة اليوم وهي كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.