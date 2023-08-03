رفع 9 أطنان مخلفات صلبة بحي وسط الإسكندرية

قالت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية لـ«الوطن»، إنه تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومحاربة ظاهرة البناء المخالف وفرض القانون، أزالت إدارة الجبانات، جبانتين مخالفتين بقرية أبيس العاشرة، وجرى بناءهما دون الحصول على الترخيص اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

رفع 9 أطنان مخلفات

وأشارت رئيس حي وسط، إلى أن إدارة النظافة، رفعت مخلفات الردم والبويات من طريق محور المحمودية أمام الشركة الأهلية بمنطقة الحضرة القبلية، كما جرى رفع مخلفات الأشجار أمام مدرسة المشير أحمد بدوي بشارع منشا منطقة محرم بك، وبلغ إجمالي ما تم رفعه من مخلفات حوالى 9 أطنان.

رئيس حي وسط الإسكندرية: لن نسمح بالمخالفات

وأضافت رئيس حي وسط الإسكندرية، أن جميع إدارات الحي تعمل بشكل يومي على فرض هيبة الدولة ومنع المخالفات والتعدي على أملاك الدولة أو الاعتداء على الأراضى الزراعية، كما يجري إزالة الإشغالات من الطرق والشوارع، ولن يتم السماح بأي مخالفة من أي نوع للحفاظ على المظهر الحضاري للإسكندرية وعدم حدوث أزمات في الطرق.