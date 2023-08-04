تجديد حبس المتهم بسرقة حديد في الجيزة 45 يوما على ذمة التحقيق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، بتجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة الحديد الخاص بالطرق بمنشأة القناطر 45 يومًا للمرة الثانية على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة وجهت له تهمة السرقة، وطلبت استكمال التحريات حول الواقعة، كما أمرت بعرض المتهمة على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل لبيان تعاطيهما المواد المخدرة أو من عدمه.

عربة كارو وسيلة المتهم لنقل المسروقات

خلال التحقيقات، اعترف المتهم بسرقة الحديد الخاص بالطرق بأنه يقطع الحواحز الحديدية وينقلها بواسطة عربة كارو، ويبيعها لتجار الخردة بثمن بخس وينفق الأموال على متطلباته الشخصية.

العقوبة القانونية المتوقعة

يقول المحامي أحمد حسين الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا، يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.