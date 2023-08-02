إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة سرقة فيلا بالتجمع الخامس

أمر المحامي العام لنيابات القاهرة الجديدة بإحالة المتهمين بسرقة فيلا بمنطقة التجمع الخامس لمحكمة الجنايات، مع استمرار حبس المتهمين لتحديد جلسة أمام أحد الدوائر.

سرقة فيلا بأسلوب كسر الباب

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغاً من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، يفيد باكتشافه كسر باب الفيلا محل سكنه وسرقة بعض المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية.

وبإجراء التحريات، وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقمين بمحافظة الإسماعلية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملك أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب كسر الباب، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة

وحول الموقف القانوني أوضح المحامي محمود عبدالله أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.