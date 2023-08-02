ضبط 4 أشخاص بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من محل مصوغات في المنيا

كشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا من عامل بمحل لتجارة المصوغات الذهبية ، مقيم بدائرة المركز بأنه أثناء تواجده بالمحل عمله، حضر إليه شخصان، وسيدة وطلبوا منه شراء بعض المصوغات الذهبية.

أفقدوه الوعى

وعقب قيامه بإحضارها غافلوه وقاموا بالتعدى عليه بالضرب حتى أفقدوه الوعى وسرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية.

كما أسفرت جهود حملات وزارة الداخلية عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة أحد الأشخاص وزوجته ونجله وكريمته مقيمون بدائرة المركز.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.