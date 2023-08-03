«جودة التعليم» تعتمد 14 مؤسسة في بورسعيد

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت قراراتها باعتماد وتجديد اعتماد 14 مؤسسة تعليمية ببورسعيد، وذلك بعد ظهور جودة هذه المؤسسات برعاية ودعم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اعتماد 8 مؤسسات جديدة

وأوضحت وكيل أول الوزارة أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أصدرت القرارات رقم 225، 226 و227 لسنة 2023 باعتماد 8 مؤسسات جديدة، وجرى تجديد اعتماد لـ 6 مؤسسات تعليمية أخرى ببورسعيد.

وذكرت وكيل تعليم بورسعيد أن المؤسسات المعتمدة هي روضة مدرسة زيدان سند، ومدرسة الشهيد محمود مندور الابتدائية، وروضة هيئة قناة السويس الخاصة، ومدرسة هيئة قناة السويس الابتدائية، ومدرسة محمد سرحان الابتدائية وروضة بورسعيد الرسمية للغات، ومدرسة النصر الرسمية للغات المرحلة الابتدائية وروضة النورس.

وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أن المؤسسات التي جرى تجديد اعتمادها هي مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات المرحلة الابتدائية، ومدرسة بورسعيد المتكاملة للغات المرحلة الإعدادية، وروضة سيناء ومدرسة هيئة قناة السويس المرحلة الإعدادية، ومدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة للغات المرحلة الابتدائية وروضة القادسية الرسمية للغات.

إنجاز جديد لتعليم بورسعيد

وأضافت وكيل أول الوزارة أن اعتماد الهيئة لمؤسسات جديدة يضاف إلى سلسلة جهود المديرية وإدارة الجودة هذا العام، ويعتبر إنجازا جديدا يضاف إلى الإنجازات التي حققها تعليم بورسعيد على مدار العام الدراسي في مجال الجودة والاعتماد.

ولفتت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن هذه الخطوة تعتبر ضرورة للارتقاء بالعملية التعلمية، وتستهدف تحقيق المؤسسة التعليمية لنواتج التعلم وفق رؤية مصر 2030 التي ترتكز على تربية الأجيال وتعليمهم وتأهيلهم للقيام بأدوارهم وتحملهم المسؤولية في بناء مجتمعهم وتشجيع المدارس على تحقيق الجودة والوصول لمستويات عالية من الإتقان والتميز.

ووجهت وكيل أول الوزارة التهنئة لمديري وأعضاء جميع المؤسسات التعليمية الحاصلة على الاعتماد والمجدد لها تحت إشراف إدارة الجودة لجهودهم الطيبة وعملهم المتواصل الدؤوب متمنية لهم دوام التقدم والرقي.