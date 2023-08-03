عرض حفل وائل الفشني في مهرجان العلمين مباشرة على قناة الحياة اليوم

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض حفل المطرب وائل الفشني، في الثامنة مساء اليوم، على قناة «الحياة» من مسرح الشارع بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن الفعاليات المتنوعة لمهرجان مدينة العلمين الجديدة للترفية.

ويأتي حفل «الفشني» قبل الحفل المرتقب للنجمين مدحت صالح وريهام عبد الحكيم، الذي يقام على مسرح أرينا العلمين، ويذاع على قناتي «الحياة» و«سي بي سي» في العاشرة من مساء اليوم، على الهواء مباشرة، وفي نفس التوقيت يعرض الحفل الضخم للنجم تامر حسني، على قناة «دي إم سي».

كما سيذاع في العاشرة من مساء غد الجمعة، حفل المطرب أحمد سعد، على قناة «أون».

يذكر أن مهرجان مدينة العلمين للترفية، انطلق يوم 13 يوليو الماضي، ويستمر حتى 26 أغسطس الجاري، إذ يستضيف المهرجان نحو مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي.