وائل الفشني بعد إحيائه حفل رأس السنة الهجرية بدار الأوبرا: شرف عظيم

علق الفنان وائل الفشني، على إحيائه حفلا بدار الأوبرا المصرية، على هامش الاحتفال برأس السنة الهجرية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وائل الفشني يعلق على حفله بدار الأوبرا

وكتب وائل الفشني: «شرف عظيم ليا مشاركتي ليلة أمس في احتفالية رأس السنة الهجرية على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو المُبدع علاء عبد السلام، تحت إشراف رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور خالد داغر».

ونقلت قناة الحياة، حفل الاحتفال برأس السنة الهجربة، من دار الأوبرا المصرية، الذي غنى فيه عدد كبير من المطربين والمطربات، ومن بينهم وائل الفشني، وأحمد حسن، ومصطفى النجدي، ومحمود هلال.

وبدأت آيات فاروق، الفصل الثاني بمديح «طلع البدر علينا» و«يا محمد»، وقدم محمود هلال «يا صلاة الزين»، «المسك فاح»، بينما قدم وائل الفشني «مدد يا نبي»، «أشتاق يا الله»، «صلوا على حضرته»، وختم الحفل الثلاثي وائل ومحمود هلال وأحمد العمري بمديح «حيوا ربيب العلا».