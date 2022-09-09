أسعار تذاكر وتفاصيل حفل وائل الفشني بمسرح الزمالك.. «130 جنيها»

يستعد المطرب وائل الفشني، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر، لأول مرة بمسرح الزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء.

تفاصيل حفل وائل الفشني بمسرح الزمالك

وطرح مسرح الزمالك التذاكر على موقعه الإلكتروني، والتي جاءت على فئة واحدة بـ130 جنيها، وتحصل عليها، من خلال شباك تذاكر مسرح الزمالك، كل يوم ما عدا الأحد، أو الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لتيكتس مول.

وجاءت شروط حفلة وائل الفشني بمسرح الزمالك كالتالي:

- تفتح الأبواب الساعة 7 مساءً.

- يبدأ الحفل الساعة 8 مساءً.

- يوجد جراچ مخصص بجوار المسرح، في النادي الملاصق للمسرح.

- لن يتم التعامل بأي تذكرة تباع من منفذ آخر غير مسرح الزمالك والرابط المخصص للبيع أونلاين.

- أي سلوك عنيف أو غير لائق سيتم التعامل معه فورًا وسيتعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

- ممنوع دخول المواد الكحولية والمخدرة -المأكولات والمشروبات - الأعلام واللافتات - الألعاب النارية - الكاميرات.

وائل الفشني يعلن عن حفله بمسرح الزمالك

وكان المطرب وائل الفشني أعلن عن حفله بمسرح الزمالك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طريق نشره صورة بوستر الحفل، معلقا عليها: «جمهوري العظيم وحشتوني جدًا منتظركم لأول في وائل الفشني في مسرح الزمالك الحجز متاح من شباك تذاكر مسرح الزمالك أو من خلال اللينك الموجود في أول كومنت».

ومن المقرر أن يطرب وائل الفشني الجمهور، بمجموعة من أغانيه المميزة، من أبرزها تتر مسلسل «واحة الغروب»، «عود لي»، «هتعيش ملك»، «يا مدعي الكبر»، «يا عاشقا»، «زي البدر»، وغيرها من الأغاني.

مشاركة وائل الفشني في حفل تكريم يحيى الفخراني

الجدير بالذكر أن وائل الفشني شارك مؤخرا، في حفل تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني، بدار الأوبرا المصرية ، حيث أطرب الجمهور حينها بتتر مسلسل «زيزينا».