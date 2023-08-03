حالات لا يقبل فيها التظلم على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.. اعرفها

بدأ تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية من قبل العديد من الطلاب، فور الإعلان عن فتح الباب أمام الطلاب وذلك بعدما اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الخميس الماضي، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية بنسبة نجاح 46% أدبي، و59.34% علمي.

وفي السطور التالية، نعرض فيما يلي الحالات التي لا يقبل فيها تظلم الشهادة الثانوية الأزهرية وفق بيان الأزهر.

حالات لا يقبل فيها تظلم الشهادة الثانوية الأزهرية

1 ـ لا يتم قبول الطعن على مواد نجح فيها الطالب خلال الأعوام الماضية حيث يحق للطالب الباقي للإعادة الطعن في المواد التي امتحن فيها فقط.

2ـ لا يحق للطالب الطعن على مواد صدر قرار بإلغاؤها من الكنترول.

ويتم تقديم طلب التظلم على شهادة الثانوية الأزهرية للراغبين في ذلك، عن طريق الإدارة التعليمية التابعة له، بعد أن يدفع رسومًا قدرها 100 جنيه لكل مادة ويتم استردادها إذا حصل الطالب على درجات إضافية، ولا يحق له ردها إذا كانت الدرجات صحيحة.

بعد تقديم الرسوم يتم عرض ورقة الإجابة في المادة المطعون فيها وسيتم إعادة تصحيحها بدقة متناهية.

بعد ذلك سيتم الإعلان عن نتائج الطعون بعد مرور 15 يومًا على بوابة الأزهر الإلكترونية،