يسعى الكثيرون لمعرفة الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية علمي 2023، بعد حصول الطلاب على نتيجة الثانوية الأزهرية، حيث يبحث أولياء الأمور عن الكليات المتاحة لأبنائهم الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية، وفقاً للمجموع الذي حصلوا عليه، وأيضاً حسب التوزيع الجغرافي، حتى يتمكنوا من تحديد الكليات التي يرغب أبناؤهم في الالتحاق بها ويعدون قائمة رغبات تكون جاهزة لديهم عند التسجل، في مكتب التنسيق، عند انطلاق أعماله.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية علمي 2023 عددها 90 في 13 محافظة

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية علمي 2023، بحسب التوزيع الجغرافي، يوجد عدد من الكليات التي تقبل الطلاب خريجي الثانوية الأزهرية شعبة العلمي 2023، بالوجه البحري بنين بمحافظات «المنوفية، الغربية والشرقية والدقهلية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ وشمال سيناء وجنوب سيناء» ذلك وفقاً لتنسيق 2022 هي:-

- العلوم للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- الزراعة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- الهندسة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- أصول الدين والدعوة طنطا تخصص عام انتظام.

- كلية الهندسة بنين قنا تخصص عام انتظام.

- اللغة العربية المنصورة تخصص عام انتظام

- اللغة العربية بشبين الكوم تخصص عام انتظام.

- أصول الدين والدعوة بشبين الكوم تخصص عام انتظام.

- الطب بنين دمياط تخصص عام انتظام.

. أصول الدين والدعوة المنصورة تخصص عام انتظام

- طب الأسنان بنين أسيوط تخصص عام انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظام.

- الدعوة الإسلامية القاهرة تخصص عام انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظام.

- التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- التربية بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظام.

- الطب للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- طب الأسنان بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- الصيدلة للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية علمي 2023 في 13 محافظة

- كلية اللغة العربية بإيتاي البارود بحيرة تخصص عام انتظام.

- اللغة العربية بشبين الكوم شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات انتظام.

- كلية الإعلام بنين بالقاهرة انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية انجليزى انتظام.

- كلية التربية الرياضية بنين القاهرة انتظام.

- اللغة العربية الزقازيق شعبة التاريخ والحضارة انتظام.

- اللغة العربية بإيتاي البارود بحيرة شعبة التاريخ والحضارة انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظام.

- كلية أصول الدين والدعوة الزقازيق تخصص عام انتظام.

- القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام.

- الطب بنين أسيوط تخصص عام انتظام.

- العلوم بنين أسيوط تخصص عام انتظام.

- التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام.

- كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة انتظام.

- الزراعة بنين أسيوط تخصص عام انتظام

- الصيدلة بنين أسيوط تخصص عام انتظام.

- اللغة العربية الزقازيق تخصص عام انتظام.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية علمي 2023

- الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة والقانون انتظام.

- الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة الإسلامية انتظام.

- اللغة العربية المنصورة شعبة التاريخ والحضارة انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتساب.

- أصول الدين والدعوة بشين الكوم تخصص عام انتساب.

- أصول الدين والدعوة الزقازيق تخصص عام انتساب.

- الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة والقانون انتظام.

- الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة الإسلامية انتظام.

- الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية شعبة الشريعة والقانون انتظام.

- الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية شعبة الشريعة الإسلامية انتظام.

- أصول الدين والدعوة المنصورة تخصص عام انتساب.

- أصول الدين والدعوة طنطا تخصص عام انتساب.

- اللغة العربية بشبين الكوم تخصص عام انتساب.

- اللغة العربية المنصورة تخصص عام انتساب.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظام.

- التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية رسم انتظام.

- شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الاجنبية انتظام بمصروفات.

- اللغة العربية الزقازيق تخصص عام انتساب.

- اللغة العربية بإيتاي البارود بحيرة تخصص عام انتساب.

- التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتساب.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية علمي 2023

- الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة الإسلامية انتساب.

- الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية شعبة الشريعة والقانون انتساب

- الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية شعبة الشريعة الإسلامية انتساب

- الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة والقانون انتساب.

- الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة الإسلامية انتساب.

- اللغة العربية الزقازيق شعبة التاريخ والحضارة انتساب.

- اللغة العربية المنصورة شعبة التاريخ و الحضارة انتساب.

- اللغة العربية بإيتاي البارود بحيرة شعبة التاريخ والحضارة انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة أصول الدين انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة أصول الدين انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الإسلامية انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتساب.

- الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة والقانون انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الإسلامية انتظام.

- التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الانجليزية انتظام بمصروفات.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة أصول الدين انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعة الإسلامية انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغة العربية انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة أصول الدين انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الإسلامية انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتساب.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية علمي 2023

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتظام.

- كلية الزراعة بالقاهرة فصول السادات بالمنوفية

- اللغات والترجمة القاهرة قسم اللغة اليابانية وآدابها انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الإسلامية باللغة الصينية انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتظام.

- الدراسات االسلمية والعربية بنين دمياط شعبة أصول الدين انتظام.

- الدراسات االسلمية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعة الإسلامية انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة أصول الدين انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الإسلامية انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتظام.