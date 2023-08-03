«الغرف السياحية»: طلب غير مسبوق على زيارة مصر في 2023

قال أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك طلبًا غير مسبوق حاليًا على زيارة مصر من قبل وكالات السياحة الأجنبية أو من خلال السياح أنفسهم، لافتًا إلى أنه وفقًا لمعدلات الطلب على القدوم لمصر، ونسب الحجوزات الحالية والمستقبلية فإن أعداد الوافدين لمصر بنهاية العام الجاري ستتخطى حاجز الـ15 مليون، مشيرًا إلى أن عدد الذين زاروا مصر خلال النصف الأول من عام 2023 بلغ نحو 7 ملايين.

زيادة الحركة السياحية الوافدة لطابا ونويبع

وأضاف «الوصيف» في تصريحات لـ«الوطن» أن كافة المدن السياحية المصرية ولاسيما الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة ومرسى علم والأقصر وأسوان وصلت معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها هذا العام إلى نسب أفضل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم خلال عامي 2019-2020، موضحا أن القطاع السياحي المصري تعافي بشكل تام من الآثار السلبية لجائحة كورونا.

وتابع: «حتى منطقة طابا ونويبع التى كانت تعانى خلال السنوات الماضية من تراجع الحركة السياحية الوافدة اليها، ارتفع معدل الطلب على زيارتها من قبل السياح الأجانب خلال العام الجاري».

ارتفاع إيرادات السياحة

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال إتحاد الغرف السياحية إلى أن الإيرادات السياحية المحققة هذا العام ستكون أعلي من نظيرتها العام الماضي بعد أن عدلت غالبية المنشآت من أسعارها، لافتا إلى أن معدلات الإيرادات سترتفع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، موضحا أن السياحة ستكون واحدة من أهم ركائز الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.