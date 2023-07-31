الغرف السياحية: القطاع تعافى من أزمة كورونا بنسبة 100% ويحقق أرباحا عالية

قال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن القطاع السياحي المصري تعافى حاليا بنسبة 100% من الآثار السلبية لأزمة جائحة كورونا، التي ضربت العالم أواخر عام 2019، مشيرا إلى أن القطاع يحقق حاليا أرباحا عالية ومنضبطة، موضحا أن كافة مدخلات السياحة من العملات الأجنبية تصب جميعها بالقطاع المصرفي المصري.

البنوك تقرض مستثمري السياحة بالجنيه والدولار

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الاتحاد المصري للغرف السياحية، لتوضيح أهم مستجدات قطاع السياحة المصرية، أنه متاح حاليا للمستثمرين السياحيين الحصول على قروض من البنوك، سواء بالجنيه المصري أو بالدولار، وفقما يريدون، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في التعاون بين العاملين بالقطاع السياحي والقطاع المصرفي، في ظل المشروعات السياحية المقرر إنشاؤها خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية، إلى أن القطاع السياحي المصري، قادر على جذب نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحا أنه كان يمكن لمصر استقبال مثل هذا العدد من السياح خلال الفترة التي تلت عام 2010 لولا الاضطرابات التي حدثت خلال تلك الفترة وادت إلي إرجاء خطط التنمية.

مستقبل القطاع السياحي المصري

وأوضح أنه يأمل في أن يستطيع القطاع السياحي المصري، خلال السنوات الـ5 المقبلة، إضافة ضعف عدد الغرف الفندقية الموجودة حاليا، المقدرة بنحو 210 آلاف غرفة فندقية، «إذا لم نستطع ذلك فسنعمل على إضافة 20 ألف غرفة فندقية سنويا بتكلفة تبلغ نحو 60 مليار جنيه».