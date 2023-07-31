«الغرف السياحية»: مبادرة جديدة من البنك المركزي لتمويل المشروعات السياحية

قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الاتحاد أرسل إلى الغرف السياحية التابعة له، وعددها 5 غرف ممثلة في (المنشآت الفندقية، وشركات السياحة، والمنشآت والمطاعم السياحية، والسلع والعاديات السياحية، والغوص) وذلك لإرسال الشكاوى الخاصة بأعضائها بخصوص الاستثمار السياحي، وذلك لتجميعها وإرسالها إلى شكاوى مجلس الوزراء لدراستها وحلها.

مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بفائدة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم لشرح آخر المستجدات بالقطاع السياحي، أن البنك المركزي سيطرح قريبا مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بفائدة 11%، لافتا إلى أن المبادرة ستشمل إلى جانب تمويل عمليات الصيانة والإحلال والتجديد؛ إضافة تمويل عمليات إنشاء المشروعات السياحية، موضحا أن المبادرة ستشمل وضع حد أقصى لتمويل كل مشروع سياحي، إضافة إلى وضع حد زمني لإنشاء كل مشروع.

مخطط مبدئي للأهرامات وسقارة والمتحف المصري الكبير

وأضاف أن الإتحاد المصري للغرف السياحية، قام بتسليم وزارة الإسكان مخطط مبدئي لمنطقة الأهرامات وسقارة والمتحف المصري الكبير، وذلك لتقديمه لمكتب إستشاري، لافتا إلى أن هذا المقترح يشمل الجانب السياحي والمشروعات السياحية التي تحتاجها تلك المنطقة.