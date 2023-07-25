«الغرف السياحية»: 60% من نزلاء فنادق الـ4 و5 نجوم بالإسكندرية غير مصريين
حنان وفقي: نسب إشغال فنادق الساحل الشمالي تقترب من 100%
كتب:
عبده أبوغنيمة
05:24 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
أحد فنادق محافظة الإسكندرية
قالت حنان وفقي نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح والبحيرة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه للمرة الأولى تصل نسب النزلاء الأجانب والعرب بفنادق الإسكندرية فئتي 4 و5 نجوم، خلال شهر يوليو الجاري، لأكثر من 60% من إجمالي النزلاء بها، لافتة أن نسب تواجد المصريين بالمنشآت الفندقية فئات نجمة ونجمتين و3 نجوم بالإسكندرية بلغ أكثر من 90%.
نسب إشغال فنادق الإسكندرية في شهر يوليو الجاري
وأضافت حنان وفقي، لـ«الوطن»، أن نسب إشغال فنادق فئات النجمة والنجمتين والـ3 نجوم بالإسكندرية منذ بداية الشهر الجاري، تجاوزت 95%، فيما تراوحت نسب إشغال فنادق فئتي 4 و5 نجوم ما بين 75 إلى 80%، لافتة أن تلك النسب جيدة جدا خلال تلك الفترة من العام.
نسب إشغال فنادق الساحل الشمالي تقترب من 100%
وأشارت نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية، إلى أن نسب إشغال فنادق الساحل الشمالي والعلمين ومطروح اقتربت خلال الشهر الجاري من 100%، موضحة أن العديد من الفنادق الموجودة بتلك المنطقة لا توجد بها غرف شاغرة، مشيرة إلى أن النسبة الأكبر من نزلاء فنادق الساحل الشمالي والعلمين من السياح العرب.