«الغرف السياحية»: لجنة لبحث آليات الاستفادة من المباني الحكومية الخالية

قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تم تشكيل لجنة من المستثمرين السياحيين والصندوق السيادي؛ لبحث آلية الاستفادة سياحيا من المباني الحكومية «الوزارات» التي يتم إخلاؤها بمنطقة وسط البلد، فضلا عن الاستفادة من بعض المباني الموجودة بمنطقة العلمين الجديدة، لافتا إلى أن تلك اللجنة ستبدأ اجتماعاتها غدا الثلاثاء ولمدة شهر.

وأضاف «الوصيف»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الاتحاد المصري للغرف السياحية لشرح المستجدات الخاصة بالقطاع السياحي، أن تشكيل تلك اللجنة جاء بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لافتا إلى أن مستثمري السياحة طالبوا خلال الأسبوعين الماضيين مع الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 بما يضمن وجود آلية ثابتة للاستثمار السياحي، كما طالبوا بإيجاد حلول لتمويل المشروعات السياحية، وأيضا ضرورة العمل علي إيجاد أراض يتم استخدامها سياحيا في بعض المدن التي يجب الاستفادة منها سياحيا.

تكلفة إنشاء الغرفة الفندقية الواحدة 100 ألف دولار

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه في ظل الحاجة الشديدة لزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب أعداد السياح المنتظر قدومهم لمصر خلال السنوات المقبلة، فقد أوضح المستثمرون أن تكلفة إنشاء الغرفة الفندقية دون احتساب ثمن الأرض تبلغ نحو 100 ألف دولار، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وجود استثمارات كبيرة في قطاع المنشآت الفندقية.

الحكومة اقترحت بناء مشروعات سياحية لسرعة التنفيذ

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء طرح خلال الاجتماع، إمكانية قيام الحكومة ببناء العديد من المنشآت الفندقية والسياحية والمشروعات السياحية وذلك لضمان سرعة التنفيذ مع ترك الأمر للقطاع السياحي الخاص للنظر في آليات المشاركة مع الحكومة في هذا الإطار سواء بشراء تلك المشروعات بتكلفتها او الدخول كشريك بنسبة معينة، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة من قبل المستثمرين السياحيين تبحث حاليا هذا الاقتراح.