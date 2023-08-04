معسكر صيفي بجمصة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بأزهر كفر الشيخ

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين عن تنظيم معسكر للطلاب بمدينة جمصة، على فوجين بواقع 5 طلاب لكل فوج.

تقسيم المعسكر إلى فوجين

ووفقاً لبيان صادر عن الكلية، فإنّه تم تقسيم المعسكر إلى فوجين ليكون كالتالي:

1- الفوج الأول: خلال الفترة من 27 أغسطس 2023 وحتى 31 أغسطس 2023 كليات بنين بحري «قيادات طلابية».

2- الفوج الثاني: خلال الفترة من 31 أغسطس 2023 وحتي 4 سبتمبر 2023 كليات بنين بحري «طلاب من أجل مصر».

شروط وضوابط الاشتراك في المعسكر

وبحسب كلية الدراسات الإسلامية والعربية فإنّ شروط وضوابط الاشتراك في المعسكر كما يلي:

1- دفع رسم الاشتراك وقدره مبلغ 150 جنيهاً.

2- أنّ يكون الطالب مقيداً بالكلية في غير السنوات النهائية.

3- أنّ يكون الطالب من المشاركين في الأنشطة الطلابية.

4- أنّ يلتزم الطالب بقواعد وشروط المعسكر.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في المعسكر

وطالبت الكلية راغبي الاشتراك في المعسكر من الطلاب سرعة التوجه إلي قسم رعاية الطلاب لاستلام الاستمارة، وتسديد رسوم الاشتراك، ومعه الآتي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- إثبات قيد حديث.

3- صورة شخصية.

ما هي كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين؟

يذكر أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين هي كلية تابعة لجامعة الأزهر بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وأُنشئت في عام 1994، وتضم 3 أقسام هي «اللغة العربية - الشريعة الإسلامية - أصول الدين».