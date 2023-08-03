يترقب الآلاف من طلاب الفرق الأربعة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام 2022 - 2023، والتي من المتوقع أنّ يجري اعتمادها خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد ظهور نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بالكلية، لـ«الوطن»، أنّ جميع نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين ما زالت قيد التصحيح في جامعة الأزهر بالقاهرة، وسيتم إعلانها عقب الانتهاء من المراجعة، واعتمادها من الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ووصولها الكلية.

وأوضح المصدر، أنّه سيجري الإعلان عن نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين إلكترونياً وورقيًا داخل أروقة الكلية فور اعتمادها، لافتًا أنّه سيتم أيضاً الإعلان عن فتح باب التظلمات الخاصة بنتائج الفرق الأربعة بالكلية عقب اعتماد النتيجة مباشرةً.

ما هي كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين؟

يذكر أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين هي كلية تابعة لجامعة الأزهر بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وأُنشئت في عام 1994، وتضم 3 أقسام هي «اللغة العربية - الشريعة الإسلامية - أصول الدين».