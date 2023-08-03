مصرع شاب غرقا في الإسماعيلية.. نزل للاستحمام

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، مساء اليوم الخميس غرقاً، خلال نزوله للاستحمام في مياه ترعة الإسماعيلية السويس قرب مركز ومدينة فايد.

تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد وائل معوض مأمور مركز شرطة فايد يفيد إبلاغ الأهالي بغرق شاب في ترعة الإسماعيلية السويس قرب الكوبري الخرساني لقرية القراقرة بدائرة المركز.

انتقال الإنقاذ النهري

ووجه اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الإنقاذ النهري إلي مكان الحادث لسرعة انتشال الجثمان فيما فرضت قوات الشرطة كردون أمني حول مكان الغرق.

ونجحت جهود رجال الإنقاذ النهري في الوصول إلي الجثمان واستخراجه من مياه الترعة في ساعات قليلة نقلته سيارة إسعاف الإسماعيلية إلى مستشفى فايد التخصصي لحين انتهاء التحقيقات وحررت الشرطة محضر بالواقعة

وقالت المصادر إن المتوفى يدعى محمد عيد زايد 19 سنة ومقيم بمنطقة القراقرة التابعة لمركز ومدينة فايد، فيما أشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق في نيابة فايد الجزئية بالتحفظ علي جثمان الشاب المتوفي في ثلاجة المستشفي وانتداب مفتش الصحة لمعانيته للتأكد من عدم وجود أي شبهة في الواقعة وإرفاق تقرير المعاينة في محضر التحقيقات.