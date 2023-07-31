مصرع شخص في انقلاب سيارة على طريق «الزقازيق - الإسماعيلية»

لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، قرب مركز ومدينة التل الكبير.

وتلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية قرب كوبري مشاة قرية الظاهرية في التل الكبير، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

انتقال الإنقاذ النهري لموقع الحادث

ووجه مدير أمن الإسماعيلية، بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، لانتشال جثمان المتوفى ونقله إلى المستشفى لحين انتهاء التحقيقات.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي، بسيارة إسعاف نقلت المتوفى إلى ثلاجة مستشفى التل الكبير، فيما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثمان لحين انتداب مفتش الصحة ومعاينة الجثمان للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وإرفاق التقرير في أوراق الواقعة.

انتشال السيارة من مياه الترعة

ونجحت جهود مركز ومدينة التل الكبير في استخراج السيارة من مياه ترعة الإسماعيلية، وإعادة الحركة المرورية إلى الطريق مرة أخرى بشكل طبيعي.

وكان قد لقي شاب مصرعه اليوم الإثنين، جراء سقوطه في مياه مصرف الوادي بمركز ومدينة القصاصين جراء انقلاب سيارة ربع نقل في مصرف الوادي الأخضر قرب قرية الجزيرة الخضراء بمركز ومدينة التل الكبير، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.