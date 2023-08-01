إقبال كبير على شواطئ الإسماعيلية مع انخفاض درجات الحرارة «صور»

شهدت شواطئ محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، زيادة إقبال المواطنين عليها، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة هذا الأسبوع، ما يقرب من 5 درجات، وانخفاض حدة الضغط الجوي.

وتوافدت العائلات والأسر على شواطئ الإسماعيلية في طريق البلاجات داخل مدينة الإسماعيلية، في نادي ومنتجع الفيروز التابع لديوان المحافظة، وأندية الملاحة والأسرة الشبان المسلمين والتعاون، المطلة على بحيرة التمساح.

مظلات لحماية المواطنين من الحرارة

وقال محمد القماش، مدير عام منتجع الفيروز السياحي التابع لمحافظة الإسماعيلية، إن محافظ الإسماعيلية وجه بالاستعداد لفصل الصيف وصيانة الأندية والمنتجعات السياحية، لاستقبال زوارها من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف «القماش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى زيادة أعداد الكراسي على الشواطئ وزراعة مساحات جديدة من النجيل الطبيعي وفرش الرمال على الشواطئ، وإنشاء مظلات لوقاية المصطافين من درجات الحرارة المرتفعة.

وأشار مدير عام منتجع الفيروز السياحي التابع لمحافظة الإسماعيلية، إلى أنه مع انخفاض درجات الحرارة في الإسماعيلية يزداد عدد الزائرين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، خاصة الشرقية والقليوبية والقاهرة والجيزة.

إقبال علي شواطئ فايد

وشهدت شواطئ مدينة فايد وأبو سلطان، إقبال كبيرا خلال الأسبوع الحالي، على الأندية والشواطئ، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، بأعداد قاربت الضعف تقريبا، خاصة في أيام الأجازات ونهاية الأسبوع.

وقال محمد إبراهيم، أحد المسؤولين عن بعض الشواطئ في مدينة فايد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى زيادة أعداد المنقذين على الشواطئ للتدخل حال وجود أي طارئ، مع توفير مظلات على الشواطئ للمصطافين لوقايتهم من أشعة الشمس.

انخفاض درجات الحرارة في الإسماعيلية

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة، عن انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بالحرارة طوال اليوم.

وقال بيان رسمي للشبكة على صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الأرصاد توقعت طقس مائل الحرارة رطب صباحا شديد الحرارة، رطب نهارا مائل الحرارة ليلاً على محافظة الإسماعيلية مسجلة 37 درجة للعظمى و25 للصغرى، في انخفاض 5 درجات عن الأسبوع الماضي.