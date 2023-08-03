مصرع عامل صعقا بالكهرباء في الإسماعيلية

لقي عامل في العقد الرابع من العمر مصرعه اليوم الخميس، صعقاً بالكهرباء في طريق البلاجات بمحافظة الإسماعيلية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من العميد محمود العزازي مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد وصول شخص في الأربعينيات من العمر جثة هامدة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

انتقال قوات الشرطة

ووجه اللواء هشام مروان، بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وفحص ملابساتها للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة فيما حررت الشرطة محضر بالواقعة.

وأشارت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية، في مركز شرطة الإسماعيلية إلى تعرض العامل للصعق بالكهرباء خلال وجوده في مقر عمله بإحدى الشركات بطريق البلاجات.

التحفظ على الجثمان

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية التحفظ على الجثمان في ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي وانتداب مفتش الصحة للمعانية، للتأكد من عدم وجود أي شبهة في الواقعة وإرفاق تقرير المعاينة في محضر الشرطة.

وأكدت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي لـ«الوطن»، أن الضحية وصلت إلى قسم الطوارئ بتوقف في عضلة القلب والتنفس، ومحاولة إجراء إنعاش قلبي رئوي له إلا أنه لم يستجب وتوفي في الحال.