عقوبة منع رؤية غير الحاضن لابنه في قانون الأحوال الشخصية الجديد.. اعرفها

نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ضوابط مهمة لاصطحاب الطفل وفقا للمواد المنظمة لحق الرؤية والحضانة لغير الحاضن كما تتضمن عددا من العقوبات حال مخالفة القانون.

حقوق الحاضن في رؤية أبنائه الصغار

وأكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع القانون الجديد يتضمن حقوقا للطفل وغير الحاضن سواء كان الأب أو الأم، بحيث يحق لأي من الطرفين اصطحابه للتعرف على عائلته وكذلك قضاء إجازة معه وذلك بالاتفاق مع الطرف الآخر.

غرامة مالية حال الامتناع عن تنفيذ الرؤية

وأشارت النائبة نشوى الديب إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية تضمن عددًا من العقوبات حال إعاقة أي من الطرفين سواء كان الأب أو الأم في رؤية أو اصطحاب الأبن أو الأبنة، وفي هذه الحالة يتم توقيع غرامة مالية يتراوح قدرها ما بين من 5000 إلى 20 ألف جنيه، لافتة إلى أن تطبيق هذة العقوبة هدفها الحد من المشكلات التي واجهت قضية الرؤية في مصر في ضوء القانون الحالي.

وشددت النائبة نشوى الديب ضرورة مراعاة نفسية الطفل خلال تواجده مع الحاضن سواء كان الأم أو الأب، والتحدث عن الطرف الآخربشكل يعزز من ثقة هذا الطفل بنفسه.

وقالت: من حق أطفالنا أن يعيشوا في سلام نفسي بعيدا عن صراعات الأبوين، والتي تنتج عقب الانفصال، «وفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب سأتقدم بمشروع قانون الأحوال الشخصية مرة أخرى، حيث لم يتمكن المجلس من مناقشته في دور الانعقاد المنقضي».