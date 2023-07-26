نهاد أبو القمصان: مؤشرات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد «مبشرة»

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن مؤشرات مشروع قانون الأحوال الشخصية مبشرة للغاية، لافتة إلى أن بند توثيق الطلاق كما هو في الزواج أصبح أمرا ضروريا، فلا طلاق شفهي بعد ذلك.

الطلاق الشفهي في قانون الأحوال الشخصية الجديد

وأشارت «أبو القمصان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أنه حال طلاق الزوج لزوجته شفهيا فلن يعتد به، لأنها ستعتبر زوجته بشكل رسمي، مما سيؤدي ذلك لأحقية السيدة في الميراث، وتبني الابن حال البغاء، مع دفع النفقة الشهرية، مشددة على ضرورة توثيق الرجل للطلاق حتى لا يؤدي لتلك البنود السابقة.

مصروفات تعليم الأبناء

وتساءلت «أبو القمصان» عن مصروفات التعليم بعد الطلاق، لما تحمله هذه النقطة من حماية للأطفال ومصلحتهم، متسائلة: ماذا لو تعثر الأب ماديا بشكل حقيقي؟.

وطالبت مدير المركز المصري لحقوق المرأة الدولة بتشريع وآلية تنفيذ إجرائي من قبل الدولة بصندوق الأسرة ليحل محل الأب حال تعثره في دفع نفقة تعليم الأبناء.