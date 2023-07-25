خطة تطوير مستشفيات طنطا الجامعي خلال 4 سنوات.. زيادة عدد الأسرة لـ4 آلاف

تعد مستشفيات طنطا الجامعي، أبرز الصروح الطبية في الوجه البحري، بصفة عامة، ووسط الدلتا بصفة خاصة، إذ تستقبل يوميا، آلاف المرضى من محافظة الغربية، التي تعد المقصد الأول في الحالات الحرجة، ومن المحافظات المجاورة، ودائما العمل بداخلها لا يتوقف ثانية واحدة.

دور تعليمي ومهني للمستشفى

قال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إن مستشفيات طنطا الجامعي، يبلغ عددها 13 مستشفى، وأن القطاع الطبي بجامعة طنطا، يقدم خدمات طبية متكاملة، لجميع محافظات الوجه البحري، إلى جانب القيام بالدور التعليمي والمهني للخريجين، من كليات الجامعة بالقطاع الطبي.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الجامعة وضعت خطة مستقبلية مدتها 4 سنوات، هدفها تطوير القطاع الطبي بمستشفيات الجامعة، ما يوفر رعاية طبية متميزة لأهالينا المترددين على مستشفيات طنطا الجامعي، مبينا أن دور مستشفى طنطا الجامعي، لا يقتصر على الرعاية الطبية فقط، وإنما لها دور تعليمي وتدريبي وتأهيل مهني على أعلى مستوى.

زيادة عدد أسرة العناية المركزة

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، أن مستشفيات طنطا الجامعي، تواكب العصر وأعمال التطوير، وتم إدخال أعمال التحول الرقمي، وميكنة المستشفيات الجامعية، على عدة مراحل، منها المرحلة الأولى 8 مستشفيات جامعية.

وأشار إلى أن من أعمال التطوير الطبي داخل مستشفيات طنطا الجامعي، وضع خطة متكاملة لتطوير القطاع الطبي خلال 4 سنوات، تستهدف مضاعفة عدد الأسرة من 2050 سريرا إلى 4000 سرير، وزيادة عدد الأسرة بالعناية المركزة إلى 456 سريرا بنسبة زيادة قدرها 40%، وعدد أجهزة الغسيل الكلوي إلى 73 جهاز، مقابل 30 جهاز للعام 2020.