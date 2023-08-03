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خالد سليم يصور أغنيته الجديدة في لبنان

كتب:

محمود الرفاعى
07:12 م | الخميس 03 أغسطس 2023
خالد سليم

خالد سليم

 طرح النجم خالد سليم أحدث أعماله الغنائية بعنوان «في طريق الهوى» على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وذلك بعد فترة غياب طويلة عن تقدين أعمال غنائية.

الأغنية جرى تصويرها في شمال لبنان

«في طريق الهوى» عمل غنائي طربي - رومانسي باللهجة المصرية، وجاء اللحن طربياً في نقلاته وتقسيماته إضافة إلى بعض الُجمل اللحنية التي حملت بعداً رومانسياً في أبعادها الموسيقية.

وجاء النص الغنائي بأغنية «في طريق الهوى» بسيطاً وخفيفاً في مفرداته التي صيغت من السهل الممتنع دون أي مبالغات درامية.

صُورت أغنية «في طريق الهوى» على طريقة الفيديو كليب في منطقة البترون في شمال لبنان مع المخرجة المصرية بتول عرفة.

الأغنية من كلمات إيهاب عبدالعظيم

أغنية «في طريق الهوى» من كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان وتوزيع نيس.

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