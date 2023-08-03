نعي الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وأسرة الجامعة، ببالغ الحُزن والأسى وفاة الدكتور فوزي تركي الرئيس الأسبق لجامعة كفر الشيخ، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

جامعة كفر الشيخ تنعى رئيسها الأسبق الدكتور فوزي تركي

وأكد «دسوقي»، عميق حُزن جامعة كفر الشيخ اليوم على مصابهم الجلل لواحد من أعلام الجامعة، الذي يُمثل قيمة أخلاقية وإنسانية فى قلوب جميع منتسبي الجامعة إلى جانب كونه قامة علمية جليلة عمل بإخلاص فى بناء وتطوير الجامعة خلال فترة رئاسته لها.

وأعرب «دسوقي»، عن تعازيه لأسرة الجامعة، وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وفاة الدكتور فوزي تركي رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق

وتوفي اليوم الخميس الدكتور فوزي تركي، رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، ورئيس جامعة بدر الحالي، وعضو مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، عن عُمر يُناهز الـ72 عاماً، بعد وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية.

ويُعد «تركي»، من مؤسسي جامعة كفر الشيخ وأول رئيس لها، حيث تولي رئاسة الجامعة عقب صدور القرار الجمهوري 129 لسنة 2006 بإنشاء جامعة كفر الشيخ ومقرها مدينة كفر الشيخ بعد أنّ كانت فرعاً لجامعة طنطا منذ عام 1983، وبدأ العمل في جامعة كفر الشيخ كجامعة مستقلة اعتباراً من العام الدراسي 2006 - 2007، واستمر رئيساً لها حتي بلوغه سن التقاعد عام 2011، ثم شغل فيما بعد منصب رئيس جامعة هليوبوليس، ثم منصب رئيس جامعة بدر، وعضو مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة.