وفاة الدكتور فوزي علي تركي رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق

توفي اليوم الخميس الدكتور فوزي علي تركي، رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، ورئيس جامعة بدر الحالي، وعضو مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، عن عُمر يُناهز الـ72 عاماً، بعد وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية.

تشييع جثمان الراحل في صلاة المغرب

وأعلنت أسرة «تركي» تشييع جثمانه في صلاة المغرب اليوم الخميس، حيث يتم أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الصعيدي بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، ليواري الثرى بمقابر الأسرة بسرس الليان.

من هو الدكتور فوزي علي تركي؟

وُلد الدكتور فوزي علي السيد تركي، عام 1951، بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، والتحق بمدرسة سرس الليان الابتدائية العتيقة ثم الإعدادية ثم الثانوية بمدينة منوف ثم كلية الهندسة الإلكترونية «المعهد العالي للإلكترونيات» آن ذاك، حيث تخرج منها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكُلف بالعمل بها كمعيد، ثم حصل بعد ذلك علي درجة الماجستير من جامعة القاهرة، ثم رُشح للحصول علي درجة الدكتوراه من جامعة ليفربول بإنجلترا.

من هوالدكتور فوزي علي تركي؟

ورُقي «تركي»، بعد ذلك أستاذاً مساعداً، ثم أستاذاً بكلية الهندسة الإلكترونية، ثم عُين رئيساً لقسم علوم الحاسبات بالكلية، وفي أوائل عام 2002 عُين عميداً لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية وكان أول عميد لها.

ويُعد «تركي»، من مؤسسي جامعة كفر الشيخ وأول رئيس لها، حيث تولي رئاسة الجامعة عقب صدور القرار الجمهوري 129 لسنة 2006 بإنشاء جامعة كفر الشيخ ومقرها مدينة كفر الشيخ بعد أنّ كانت فرعاً لجامعة طنطا منذ عام 1983، وبدأ العمل في جامعة كفر الشيخ كجامعة مستقلة اعتباراً من العام الدراسي 2006 - 2007، واستمر رئيساً لها حتي بلوغه سن التقاعد عام 2011، ثم شغل فيما بعد منصب رئيس جامعة هليوبوليس، ثم منصب رئيس جامعة بدر، وعضو مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة.

قيادات جامعة كفر الشيخ ينعون رئيس الجامعة الأسبق

وفي سياق متصل، نعي العديد من قيادات جامعة كفر الشيخ الدكتور فوزي علي تركي، رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق ومؤسسها، داعين الله العلي القدير أنّ يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.