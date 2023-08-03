تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة غدا بالمحافظات.. تصل لـ 44 درجة 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة غدا بالمحافظات مع موجة حارة جديدة، وخاصة محافظات جنوب الصعيد التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 44 درجة.

ارتفاع درجات الحرارة غدا بالمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا بالمحافظات لتسجل 35 درجة العظمى وتصل إلى 38 درجة محسوسة على القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية، فيما تسجل السواحل الشمالية 33 درجة، وتصل إلى 36 درجة محسوسة في محافظات بورسعيد والإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ.

وشهدت منطقة جنوب سيناء التي تضم مدن شرم الشيخ ودهب نويبع وطابا ورأس سدر ارتفاع درجات الحرارة غدا تصل فيها درجات الحرارة إلى 39 درجة، لكنها تكون 41 درجة محسوسة، فيما تسجل منطقة شمال الصعيد التي تضم الفيوم والمنيا وبني سويف 38 درجة تصل إلى 40 درجة محسوسة.

وتسجل غدا منطقة جنوب الصعيد، التي تضم محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان الارتفاع الأكبر في درجات الحرارة بالمحافظات تصل فيها إلى 43 درجة وتصل إلى 44 درجة محسوسة.

أمطار ورياح مع ارتفاع درجات الحرارة غدا بالمحافظات

وتوقعت الأرصاد الجوية تكون شبورة مائية في الساعات الأولى من صباح غد الجمعة، حتى 6 صباحا على مناطق متفرقة من الطرق الزراعية والسريعة والصحراوية من القاهرة الكبرى، القريبة من المسطحات المائية وتنتشر لتصل إلي بعض مدن الدلتا ومحافظات مدن القناة.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% قد تكون رعدية على مناطق من أقصى جنوب مصر تتضمن مدن حلايب وشلاتين وأبو سيمبل وبحيرة ناصر على فترات متقطعة.

تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة غدا بالمحافظات

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في بعض المحافظات من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال ذروة ارتفاع درجات الحرارة في الظهيرة.

وطالبت الشبكة في مدن القناة والإسماعيلية ضرورة ارتداء الملابس القطنية إلى جانب شرب كميات كبيرة من السوائل على مدار اليوم لتعويض السوائل المفقودة.