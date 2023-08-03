الموجة الحارة تضرب البلاد من جديد.. ارتفاع درجات الحرارة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا، متوقعة تعرض البلاد لموجة حارة يومي السبت والأحد إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف ومؤقت على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الموجة الحارة تستمر يومين

ورغم الموجة الحارة إلا أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة 30%، على أقصى جنوب البلاد وخاصة حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الجنوب على فترات متقطعة.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة يوم الجمعة بنسبة حدوث 20% تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب - شلاتين- أبو سمبل - بحيرة ناصر» على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق وتمتد إلى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

تحذير من الرطوبة والشبورة

وحذّرت هيئة الأرصاد من ارتفاع نسب الرطوبة، إذ تزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، مشيرة إلى أنّه تنشط الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الجمعة 4 أغسطس

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا فإنه يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة والرطوبة ليلًا على الأنحاء كافة.

وجاءت درجات الحرارة على الأقاليم المصرية كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.