«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة لمدة 6 أسابيع

أكدت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، أننا مازلنا نتأثر بالموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة، بسبب تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة على سطح البحر المتوسط، وتأثير منخفض الهند الموسمي، وهو منخفض مستمر معنا حتى منتصف الشهر المقبل أي لمدة 6 أسابيع، ويعمل على رفع نسبة الرطوبة في الجو مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

تأثير درجات الحرارة والموجة الحارة في شهر أغسطس

وأشارت الأرصاد الجوية في تقرير تفصيلي صادر عنها، إلى أن الموجة الحارة تأتي بسبب ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، خاصة على المدن الساحلية «إسكندرية- مطروح -جمصة»، حيث تجاوز نسبة الرطوبة حاجز الـ90%، في حين تسجل 88% على مدينتي «العلمين ورأس البر»، وتتراوح النسبة بين 50 لـ65% على كلا من «رأس سدر- الغردقة- شرم الشيخ- مرسي علم- العين السخنة».

وأضافت «الأرصاد»، أنه كلما ارتفعت نسبة الرطوبة في الجو، زاد الشعور بارتفاع درجات الحرارة المسموحة بقيم تصل لـ4 درجات، عن درجات الحرارة العظمي المسجلة رسميا، ما يزيد من الموجة الحارة.

نشاط للرياح

ووفقا لتقرير الأرصاد الجوية، فهناك اليوم نشاط للرياح الشمالية الغربية، على جميع أنحاء محافظات الجمهورية، وتصل سرعاتها لـ36 كم في الساعة، مشيرة إلى أن الأجواء مع بداية ساعات المساء، ستكون مائلة للحرارة مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على جميع أنحاء الجمهورية.