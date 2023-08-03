استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 3-8-2023

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 3-8-2023، وفي الأسواق والمحلات، إذ تراوح السعر اليوم ما بين 59 إلى 65 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 66 جنيها إلى 67 جنيها للكيلو، إذ يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، إذ يتراوح السعر ما بين 78 إلى 80 جنيه للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 92 إلى 94 جنيها للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 52 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح ما بين 6.5 إلى 6.75 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 4.75 إلى 5.5 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 6 جنيهات إلى 6.75 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 7 إلى 8 جنيهات.

أسعار البط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح ما بين 18 إلى 19 جنيها، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 5.5 إلى 6.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن أسعار البيض مستقرة هي الأخرى، إذ يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 98 إلى 100 جنيه، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر ما بين 102 إلى 103 جنيهات، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي ما بين 104 إلى 105 جنيهات.