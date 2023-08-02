استقرار أسعار الدواجن اليوم في الأسواق.. تعرف على التفاصيل

تواصل أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية هدوئها الملحوظ التي عليه منذ أمس الثلاثاء، إذ شهدت أسعار الدواجن خلال شهر يوليو الماضي تراجعات عديدة بسبب استمرار الإفراج الجمركي عن الأعلاف وانخفاض إقبال المواطنين على الشراء، وذلك وفقًا لما صرح به سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة لـ«الوطن».

سعر الدجاج الأبيض اليوم

وأضاف «السيد»، أن سعر الدجاج الأبيض يتراوح اليوم الأربعاء ما بين 59 و60 جنيهًا في المزرعة والتنفيذ الفعلي ما بين 65 و66 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي داخل المزرعة 102 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة أن سعر الدجاج الساسو يتراوح ما بين 95 و100 جنيه أرض مزرعة والتنفيذ الفعلي ما بين 110 و115 جنيهًا فيما يتراوح سعر الدجاج الأمهات ما بين 63 و65 جنيهًا وتباع داخل محلات الطيور الحية ما بين 96 و70 جنيهًا.

وتابع أنَّ سعر كيلو البانيه يتراوح ما بين 165 و175 جنيهًا ويتراوح كيلو الشيش طاووق اليوم ما بين 150 و165 جنيهًا.