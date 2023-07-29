أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت.. مستقرة 

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات اليوم السبت 29 يوليو 2023 ، في مصر، حيث يتراوح السعر اليوم ما بين 60 الي 61 جنيه للكيلو من أرض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 64 إلى 65 جنيهاً للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، حيث يتراوح السعر ما بين 78 إلى 80 جنيهاً للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 87 إلى 90 جنيهاً للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 55 جنيهاً للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح ما بين 7 إلى 7.25 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 4.75 و5.25 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 6 جنيهات و6.75 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 7 إلى 8 جنيهات.

أسعار البط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم، يتراوح ما بين 18 إلى 19 جنيهاً، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 5.5 و6.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن اسعار البيض مستقرة هي الأخرى، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 95 و96 جنيهاً، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر ما بين 100 و101 جنيه، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي بين 104 و105 جنيهات.