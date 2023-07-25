أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في الأسواق والمحلات

تواصل أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المصرية، استقرارها منذ أمس الاثنين، بعد أن تراجعت الأحد الماضي، بقيمة 13 جنيها، بالنسبة لكيلو الدواجن البيضاء، وفقا لبورصة الدواجن الرسمية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المصرية، التي جاءت كما يلي:

سعر الدجاج الأبيض اليوم

- يبلغ سعر الدجاج الأبيض في المزرعة 55 جنيها، والتنفيذ الفعلي 62 جنيها.

- يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي أرض مزرعة 99 جنيها وتباع للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

- يتراوح سعر الدجاج الأمهات داخل المزرعة بين 55 و56 جنيها وتباع داخل محلات الطيور الحية ما بين 60 و62 جنيها.

سعر البانيه والشيش طاووق

- كما يتراوح سعر كيلو البانيه في الأسواق بين 165 و175 جنيهًا.

- فيما يتراوح سعر كيلو الشيش طاووق اليوم الثلاثاء بين 150 و165 جنيهًا.