إحالة تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالقاهرة للمحاكمة

قررت جهات التحقيق إحالة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين بالعملات المقلدة في منطقة مصر القديمة للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهمين للواقعة.

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة مصر القديمة، فقد كانت البداية عندما قام رجال الشرطة بضبط شخصين أثناء استقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما مبلغ مالي «عملات أجنبية مقلدة» بالإضافة الى 2 هاتف محمول.

وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعقب مواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات المالية المُقلدة بقصد النصب على المواطنين راغبي شراء العملة الأجنبية بالاشتراك مع شخصين وجرى ضبطهما واعترفا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في النصب على المواطنين من راغبي شراء النقد الأجنبي، وأقروا بتحصلهما على العملات المُقلدة من أحد الأشخاص وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المتوقعة

أما عن العقوبة، أوضح المحامي حسام همام لـ«الوطن»، أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».