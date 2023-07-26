ضبط شخصين بتهمة النصب على الشباب بزعم توفير فرص عمل

تمكن رجال الشرطة، من القبض على شخصين بتهمة إدارة صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ للإعلان عن توافر فرص عمل للشباب ‏ببعض الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية «على خلاف الحقيقة»‏.

وردت معلومات إلى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد بوجود بعض الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يقوم القائمين على إدارتها بالإعلان عن توافر فرص عمل للشباب ‏ببعض الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية «على خلاف الحقيقة»، وأمكن التواصل إلى بعض المجني عليهم وبسؤالهم قرروا قيام القائمين على إدارة تلك الحسابات بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الشركات دون الوفاء بذلك.

ضبط القائمين على إدارة تلك الحسابات

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة تلك الحسابات وتبين أنهما شخصين «المديران المسئولان بشركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج»- كائنتين بدائرة قسمى شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة والطالبية بالجيزة، ‏وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار ‏إليه‏، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.