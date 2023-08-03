وائل الفشني: دور كبير للشركة المتحدة في إقامة مهرجان العلمين.. وسعيد بمشاركتي

وجه الفنان وائل الفشني، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دورها في إقامة مهرجان العلمين الجديدة، خلال شهري يوليو وأغسطس.

أوضح «الفشني» لـ«الوطن»، أنه سعيد للغاية باختياره للغناء في أحد أهم المهرجانات الغنائية والفنية في الوطن العربي.

وأشار إلى أنه سيعمل على تقديم مجموعة من أهم وأشهر أغنياته لكي يفرح ويسعد مع جمهور العلمين.

ويأتي حفل «الفشني»، اليوم، قبل الحفل المرتقب للنجمين مدحت صالح وريهام عبد الحكيم، الذي يقام على مسرح أرينا العلمين، ويذاع على قناتي «الحياة» و«سي بي سي» في العاشرة من مساء اليوم، على الهواء مباشرة.